L' Ue | Lavoriamo a sanzioni contro il regime iraniano

L'Unione Europea sta valutando l'introduzione di nuove sanzioni contro il regime iraniano, in risposta alle recenti tensioni e alle problematiche legate alla situazione geopolitica nella regione. Dopo i dazi imposti dagli Stati Uniti, l'Europa si impegna a rafforzare le proprie misure restrittive, adottando un approccio mirato a influenzare le politiche del governo iraniano e promuovere la stabilità internazionale.

Dopo i dazi imposti da Trump a chi commercia con l'Iran, anche l'Europa si prepara ad imporre nuove sanzioni al regime degli ayatollah."Il crescente numero di vittime in Iran è terrificante. Condanno inequivocabilmente l'uso eccessivo della forza e le continue restrizioni della libertà. L'Unione.

Kallas spinge per nuove sanzioni Ue all'Iran in risposta alla violenta repressione delle proteste - Le misure volute dall'Alta rappresentante alla politica estera dell'Ue si baserebbero su un ampio quadro di sanzioni contro il regime iraniano per le violazioni dei diritti umani, le attività nucleari ...

Lega Ue: "Le sanzioni contro l'Iran sono insufficienti, servono azioni più incisive" - "Nel 2022, a seguito dell'adozione di una risoluzione del Parlamento europeo di condanna della brutale repressione delle donne iraniane da parte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, il Co ... ansa.it

