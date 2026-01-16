Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero varia in base a diversi fattori, tra cui il PUN (Prezzo Unico Nazionale), che rappresenta il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Conoscere l’andamento del PUN e le tariffe applicate può aiutare i consumatori a valutare meglio le offerte e gestire i propri consumi in modo consapevole. In questa guida, analizzeremo le dinamiche di prezzo e le principali variabili che influenzano il costo dell’energia oggi.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, ovvero il costo a cui i fornitori acquistano l'energia prima di rivenderla ai consumatori finali. Al 16 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 140,83 €MWh, che corrisponde a 0,1408 €kWh. Negli ultimi mesi, il prezzo dell'energia elettrica ha mostrato una certa volatilità, con valori che hanno oscillato tra 0,062 €kWh (minimo registrato il 4 Maggio 2025 ) e 0,1928 €kWh (massimo registrato il 20 Gennaio 2025 ).

