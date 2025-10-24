Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente in base all’andamento della domanda e dell’offerta. Al 24 Ottobre 2025, il PUN si attesta a 0,1196 €kWh (119,63 €MWh), mentre la media dei prezzi di ottobre 2025 è stata di circa 0,120 €kWh. Questi valori sono sensibilmente inferiori rispetto ai picchi registrati nel biennio 2022-2023, ma restano comunque superiori ai livelli pre-crisi energetica. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto e può includere costi aggiuntivi come oneri di sistema, trasporto, accise e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?