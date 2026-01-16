Franzoni e gli azzurri scenderanno a Wengen sabato 17 gennaio 2026, nella discesa libera valida per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Ecco gli orari, i numeri di pettorale e le informazioni sulla trasmissione televisiva per seguire la prova, che rappresenta un momento importante per le ambizioni italiane in questa stagione.

Ambizioni importanti per l’Italia in vista della prestigiosa discesa libera di Wengen, in programma sabato 17 gennaio e valevole per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Tutto pronto al Lauberhorn per una delle grandi classiche del Circo Bianco, in cui gli uomini jet affronteranno la quarta prova stagionale del circuito maggiore in questa specialità. Giovanni Franzoni si presenterà al cancelletto di partenza con tante aspettative, dopo aver dominato entrambe le prove cronometrate e vinto il supergigante, ma ripetersi anche in discesa libera si preannuncia un’impresa estremamente complicata anche a causa di un pettorale forse troppo alto (il 28) che potrebbe penalizzarlo nel caso in cui le condizioni meteo dovessero peggiorare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Franzoni e gli azzurri nella discesa di Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv

Leggi anche: Quando partono Paris, Franzoni e gli italiani oggi nella seconda prova di discesa a Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv

Leggi anche: Quando partono Paris e gli italiani nella prima prova di discesa a Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streaming; LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: azzurri da non credere, tre ai primi tre posti! E Franzoni rifila a tutti distacchi abissali…; Giovanni Franzoni fa il vuoto anche nella seconda prova a Wengen, la caviglia di Paris fa tremare; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris preoccupa, va via zoppicando. Franzoni fa il vuoto.

Quando partono Paris, Franzoni e gli italiani oggi nella seconda prova di discesa a Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv - Giovedì 15 gennaio andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci ... oasport.it

Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv - Venerdì 16 gennaio andrà in scena il superG maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. oasport.it

Wengen, discesa libera: Paris e Franzoni affinano la preparazione sul Lauberhorn - Giovedì mattina a Wengen, sulla celebre pista del Lauberhorn, si è svolta la seconda e ultima prova cronometrata della discesa libera maschile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. it.blastingnews.com