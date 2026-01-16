Quando la mammografia è su misura | cos'è lo screening personalizzato

La mammografia personalizzata rappresenta un approccio innovativo alla prevenzione del tumore al seno, adattando gli screening alle caratteristiche e al rischio di ogni donna. Questo metodo si basa su valutazioni individuali, offrendo un percorso più mirato e potenzialmente più efficace. Studi recenti, come il trial WISDOM, stanno aprendo nuove prospettive per un controllo più preciso e rispettoso delle esigenze di ciascuna donna.

"E se la mammografia non fosse più uguale per tutte? Se invece di seguire solo l’età – 50 anni, via con lo screening – diventasse personalizzata, costruita sul tuo profilo di rischio individuale? Non è fantascienza: è quello che sta emergendo da studi importanti come il trial WISDOM, che ha coinvolto oltre 28 mila donne americane. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: non tutte abbiamo lo stesso rischio di ammalarci. Alcune di noi, per genetica, densità del seno o storia familiare, hanno una probabilità più alta. Altre molto più bassa. Allora perché sottoporci tutte allo stesso protocollo? Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Come funziona lo screening personalizzato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

