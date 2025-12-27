Su Google Maps c'è un serpente gigante davanti alla costa della Francia | cos'è il Serpent d'Océan
Nell'estuario della Loira, in Francia, si erge la figura di un enorme serpente, talmente grande da essere ben visibile dallo spazio e quindi su Google Maps. Ecco cos'è il Serpent d'Océan, affacciato sull'Atlantico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
