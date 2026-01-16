Putin punge l’Italia | Le nostre relazioni lasciano a desiderare ma Tajani rilancia | È perché hanno invaso Kiev

Recenti dichiarazioni di Putin hanno evidenziato un clima di tensione nelle relazioni tra Russia e Italia, con il presidente russo che ha commentato negativamente il rapporto tra i due paesi. Tuttavia, il ministro Tajani ha risposto sottolineando le cause delle incomprensioni, collegandole all'invasione dell'Ucraina. Nel frattempo, Putin ha anche commentato le affermazioni di Trump, che attribuisce la difficoltà di pace alle scelte dell'Ucraina.

"Lo stato attuale delle relazioni tra Russia e Italia, Francia, Austria e numerosi altri Paesi europei lascia molto a desiderare", lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel coso della cerimonia di presentazione delle credenziali di 34 nuovi ambasciatori a Mosca, tra cui anche l'italiano Stefano Beltrame. Un incontro che si è concentrato proprio sulle relazioni del Cremlino con il resto delle potenze mondiali, in particolare l'Unione europea. In un momento piuttosto complesso, in cui oltre alla problematica della guerra in Ucraina si è aggiunta anche quella del controllo strategico dell'Artico, le relazioni tra Europa e Russia sono divenute ancora più tese.

