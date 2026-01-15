Putin | Rapporti con l' Europa lasciano a desiderare Tajani | Perché abbiamo difeso Kiev

Durante una cerimonia ufficiale, Vladimir Putin ha commentato i rapporti tra Russia ed Europa, definendoli insoddisfacenti e in deterioramento. Il presidente russo ha evidenziato come la situazione internazionale si stia complicando, con un progressivo indebolimento della diplomazia a favore di azioni unilaterali. Nel contesto, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha spiegato le ragioni della solidarietà italiana a Kiev, sottolineando l'importanza di difendere l’Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin durante una cerimonia per la presentazione delle credenziali di 34 ambasciatori si sofferma su vari aspetti della situazione politica internazionale, sottolineando come il quadro "si stia sempre più degradando e la diplomazia viene sempre più sostituita da azioni unilaterali e molto pericolose". Non si riferisce all'invasione all'Ucraina, da lui più volte definita "operazione militare speciale", parla degli altri Paesi. Citato dall'agenzia di stampa Tass afferma che "invece di un dialogo tra Stati, sentiamo il monologo da parte di coloro che, con il diritto della forza, considerano accettabile dettare agli altri la loro volontà, insegnare agli altri come vivere e dare ordini".

Meloni, il rapporto con Trump e Putin tra omissioni, amnesie e distinguo «Opzione miilitare in Groenlandia da parte USA Chiaramente non la condividerei» Andrea Colombo x.com

