Putin punge l’Italia | Le nostre relazioni lasciano a desiderare ma Tajani rilancia | È perché hanno invaso Kiev
Recenti dichiarazioni di Vladimir Putin evidenziano un certo deterioramento delle relazioni tra Russia e Italia, con il presidente russo che ha commentato come “lasci a desiderare”. In risposta, il ministro degli Esteri Tajani ha sottolineato che questa situazione deriva dall’invasione russa di Kiev. Nel frattempo, Putin ha anche commentato le affermazioni di Donald Trump, ritenendo che la pace sia ostacolata principalmente dalle scelte dell’Ucraina.
Putin ha voluto commentare anche le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale ha sostento che la pace è ostacolata principalmente dalle volontà dell'Ucraina. "Possiamo essere d'accordo su questo", ha sostenuto il presidente russo, chiarendo che la posizione di Mosca è ben chiara alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
