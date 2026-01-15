Putin punge l’Italia | Le nostre relazioni lasciano a desiderare ma Tajani rilancia | È perché hanno invaso Kiev

Da ildifforme.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti dichiarazioni di Vladimir Putin evidenziano un certo deterioramento delle relazioni tra Russia e Italia, con il presidente russo che ha commentato come “lasci a desiderare”. In risposta, il ministro degli Esteri Tajani ha sottolineato che questa situazione deriva dall’invasione russa di Kiev. Nel frattempo, Putin ha anche commentato le affermazioni di Donald Trump, ritenendo che la pace sia ostacolata principalmente dalle scelte dell’Ucraina.

Putin ha voluto commentare anche le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale ha sostento che la pace è ostacolata principalmente dalle volontà dell'Ucraina. "Possiamo essere d'accordo su questo", ha sostenuto il presidente russo, chiarendo che la posizione di Mosca è ben chiara alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

putin punge l8217italia le nostre relazioni lasciano a desiderare ma tajani rilancia 200 perch233 hanno invaso kiev

© Ildifforme.it - Putin punge l’Italia: “Le nostre relazioni lasciano a desiderare”, ma Tajani rilancia: “È perché hanno invaso Kiev”

Leggi anche: Putin: "Rapporti con l'Europa lasciano a desiderare". Tajani: "Perché abbiamo difeso Kiev"

Leggi anche: Putin: “Relazioni con Italia e altri paesi Ue lasciano a desiderare, ma pronti a ripristinarle”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.