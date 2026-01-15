Putin punge l’Italia | Le nostre relazioni lasciano a desiderare ma Tajani rilancia | È perché hanno invaso Kiev

Recenti dichiarazioni di Vladimir Putin evidenziano un certo deterioramento delle relazioni tra Russia e Italia, con il presidente russo che ha commentato come “lasci a desiderare”. In risposta, il ministro degli Esteri Tajani ha sottolineato che questa situazione deriva dall’invasione russa di Kiev. Nel frattempo, Putin ha anche commentato le affermazioni di Donald Trump, ritenendo che la pace sia ostacolata principalmente dalle scelte dell’Ucraina.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.