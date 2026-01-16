L'ultimo dibattito alla Camera sul sostegno all’Ucraina ha evidenziato come, al di là delle divergenze politiche, le principali forze abbiano progressivamente ridotto il proprio impegno espresso nelle risoluzioni. La discussione ha messo in luce una tendenza condivisa a minimizzare il sostegno alla resistenza ucraina, evidenziando un atteggiamento più volto a sfumare le posizioni che a rafforzarle. Un quadro che riflette le complessità e le sfumature della politica italiana su questa tematica

La parte peggiore dello spettacolo dato ieri da maggioranza e opposizione alla Camera, nel dibattito e nel voto sul sostegno all’Ucraina, non è stata tanto la conferma delle ben note divisioni, con i crescenti dissensi della Lega nel centrodestra e con la consueta ragnatela di risoluzioni e votazioni incrociate nel centrosinistra, quanto ciò che invece ha accomunato le forze politiche maggiori di entrambi i poli, impegnate a smussare e sfumare sempre più, fino a farlo quasi scomparire dal testo delle rispettive risoluzioni, il proprio sostegno alla resistenza ucraina. A questo punto, la nostra migliore speranza è che entrambi gli schieramenti, o quanto meno i loro vertici, siano in perfetta malafede. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Putin non bombarda l’Ucraina per attirare la nostra attenzione

Leggi anche: Vive a Parigi mentre il padre bombarda l'Ucraina. Fermata per strada, la "figlia segreta" di Putin risponde così alle accuse

Leggi anche: Putin e l'intervista indiana: «L'Ucraina lasci i territori o li prenderemo comunque. La Nato è una minaccia alla nostra sicurezza»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ucraina, Putin bombarda senza sosta: raid su Kharkiv, missili su Kiev x.com

Guerra in Ucraina, Putin lancia missili ipersonici su Leopoli e Kyiv e sfida a Bruxelles: “Non esistono difese aeree contro Oreshnik” L’Ucraina è stata bombardata da 242 droni e 36 razzi, tra cui il famigerato Oreshnik. Zelensky chiede di aumentare la pressione facebook