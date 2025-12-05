Putin e l' intervista indiana | L' Ucraina lasci i territori o li prenderemo comunque La Nato è una minaccia alla nostra sicurezza

Il leader russo in visita a Nuova Delhi dice che l'importante non è vincere la guerra, ma difendere i valori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin e l'intervista indiana: «L'Ucraina lasci i territori o li prenderemo comunque. La Nato è una minaccia alla nostra sicurezza»

Ucraina, Putin e il punto su Nato e Crimea: l'intervista prima dell'incontro con Modi Vai su X

Russia diversa. . Il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha dichiarato di non essere interessato a un ritorno della Russia nel G8. In un’intervista all’India Today, Putin ha ricordato che in passato aveva già di fatto smesso di partecipare ai vertici d - facebook.com Vai su Facebook

Putin e l'intervista indiana: «L'Ucraina lasci i territori o li prenderemo comunque. La Nato è una minaccia alla nostra sicurezza» - Al primo posto tra le incombenze che lo aspettano, Vladimir Putin mette la liberazione del Donbass ... Secondo msn.com

Putin: “Trump cerca la pace in Ucraina, ma è una sfida difficile” - Vladimir Putin ribadisce la volontà di liberare il Donbass e riconosce gli sforzi di Trump per una soluzione consensuale al conflitto ucraino ... Secondo ilmetropolitano.it

Putin manda messaggi a Trump e Zelensky: «Ucraina via dal Donbass o ce lo prenderemo» - E sul tycoon: «Vuole davvero la pace, ma non è semplice». Segnala editorialedomani.it

Donald Trump: "Putin vorrebbe mettere fine alla guerra in Ucraina" - Capo delle forze Nato in Europa: pronti a creare difficoltà alla Russia ... Si legge su lastampa.it

Putin arriva in India con ministri e uomini d'affari. L'abbraccio di Modi - Il presidente russo è stato accolto all’aeroporto di Nuova Delhi dal premier indiano con un abbraccio sul tappeto rosso, in occasione della prima visita da quando ha ordinato l’invasione su larga scal ... Da ilfoglio.it

Ucraina, Putin: "Negoziati con Usa complessi. Io e Zelensky vediamo le cose in modo diverso" - Putin commenta i negoziati tra Usa e Russia sull’Ucraina e incontra Modi in India per discutere sicurezza, rapporti bilaterali e possibili accordi sui missili S- Da msn.com