Vive a Parigi mentre il padre bombarda l' Ucraina Fermata per strada la figlia segreta di Putin risponde così alle accuse

È un incontro che sembra uscito da un film di spionaggio, ma è pura, cruda realtà. Una scena girata per le strade di Parigi sta facendo il giro del mondo, mostrando il cortocircuito tra la guerra in Ucraina e la dolce vita europea dell’élite russa. Protagonisti sono un giornalista ucraino di Tsn, Dmytro Sviatnenko, e una giovane donna bionda che cerca di nascondersi dietro agli occhiali scuri: Elizaveta Krivonogikh, indicata da numerose inchieste come la figlia illegittima di Vladimir Putin. A tre anni dall'inizio della guerra in Ucraina. guarda le foto «Tuo padre ha ucciso mio fratello». Il cronista non usa giri di parole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

