**Svizzera | Musumeci ' sto firmando decreto stato mobilitazione Protezione civile' **

Il ministro Musumeci ha annunciato di essere in fase di firma del decreto che attua la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale della Protezione civile. Questa misura mira a rafforzare le capacità di intervento e gestione delle emergenze sul territorio italiano. La decisione si inserisce in un quadro di attenzione crescente alle situazioni di criticità e alle esigenze di protezione della popolazione.

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "In questi minuti sto firmando il decreto per dichiarare lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di protezione civile". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci a Coffee Break, su La7, spiegando: "È uno strumento che consente a tutte le strutture di protezione civile italiane, quindi non soltanto quelle delle regioni confinanti del Nord Italia, che si sono già attivate per altro, di poter intervenire con uomini e mezzi. Questo avviene quando il paese colpito dalla calamità non è più nelle condizioni di far fronte all'emergenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Svizzera: Musumeci, 'sto firmando decreto stato mobilitazione Protezione civile'** Leggi anche: Protezione Civile: Musumeci denuncia la marginalità della prevenzione nelle scuole italiane nonostante tre protocolli firmati con il Ministero per promuovere la cultura del rischio Leggi anche: Protezione Civile e Ferrovie dello Stato: definito piano per fronteggiare criticità invernali Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana, il ministro Musumeci annuncia a La7 la mobilitazione della protezione civile: cos'è e cosa significa - Il ministro della Protezione civile annuncia misure straordinarie per assistere la Svizzera dopo la strage di Crans- tg.la7.it

Toscana, 'Musumeci sta firmando mobilitazione nazionale' - "Abbiamo appena terminato l'incontro con il dipartimento nazionale di Protezione civile e appreso che il ministro Musumeci sta firmando la mobilitazione nazionale, come richiesto dal presidente Giani. ansa.it

La tragedia in Svizzera, ecco cosa dice Nello Musumeci sugli italiani coinvolti nel devastante rogo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.