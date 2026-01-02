Crans-Montana lâ€™Italia mobilita la Protezione civile | Musumeci firma il decreto dopo la strage di Capodanno

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, il governo italiano ha rafforzato la collaborazione con la Svizzera. Musumeci ha firmato un decreto per mobilitare la Protezione civile italiana, offrendo supporto e assistenza nel contrasto alle conseguenze dell’incendio che ha causato numerose vittime. Questa iniziativa evidenzia l’importanza della cooperazione internazionale in situazioni di emergenza.

Il governo italiano ha deciso di rafforzare il proprio sostegno alla Svizzera dopo la tragedia di Capodanno a  Crans-Montana, teatro di un devastante incendio che ha provocato decine di vittime. Il ministro per la Protezione civile  Nello Musumeci  ha firmato il decreto che dichiara lo  stato di mobilitazione nazionale del Servizio di Protezione civile, consentendo lâ€™intervento coordinato di uomini e mezzi a supporto delle autoritÃ  elvetiche. Il rogo, divampato nella notte tra il 31 dicembre e il 1Â° gennaio allâ€™interno del locale Le Constellation, ha causato almeno  47 morti  e  oltre 110 feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

