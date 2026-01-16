Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton Australian Open 18-01-2026

Il debutto di Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026 avviene contro Adam Walton. La testa di serie numero 1 del torneo si presenta come uno dei principali protagonisti, sebbene le quote dei bookmaker assegnino a Jannik Sinner la favorita per il successo finale. Analizziamo le probabilità e le previsioni per questa sfida e per il percorso del giovane talento spagnolo nel torneo.

C'è l'esordio nel torneo di Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1 degli Australian Open 2026, ma non primo favorito per la vittoria finale, almeno per i bookmaker, che hanno attribuito a Jannik Sinner tale ruolo. Lo sfiderà il classe 1999 australiano Adam Walton, che non ha mai vinto una partita nello Slam di casa.

