Il 17 gennaio alle ore 15:30 si torna a disputare la Bundesliga, con partite che promettono ancora una volta emozioni e risultati importanti. Dopo il turno infrasettimanale ricco di sorprese, i pronostici indicano possibili conferme e sfide decisive per la classifica. Ecco un'analisi delle principali sfide in programma, con particolare attenzione alle squadre impegnate a consolidare le loro posizioni.

Bundesliga, in Germania si ritorna subito a giocare dopo un turno infrasettimanale che non ha lesinato colpi di scena. Il Borussia Dortmund a caccia del secondo successo di fila. In settimana è arrivata la prima vittoria del Borussia Dortmund del 2026. Netto il 3-0 al Werder Brema, che al Signal Iduna Park non ha avuto praticamente scampo, schiantato grazie ai gol di Schlotterbeck, Sabitzer e Guirassy. I gialloneri in questo modo hanno evitato di perdere ulteriore terreno nei confronti del Bayern Monaco capolista (sempre a +11) che sta facendo il solito campionato a parte. L’obiettivo più realistico, per ora, è blindare il secondo posto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 17 gennaio ore 15:30: un’altra vittoria per blindare il secondo posto

Leggi anche: Pronostici Bundesliga 10 gennaio ore 15:30: queste squadre iniziano il 2026 con il piede giusto

Leggi anche: Hoffenheim-Leverkusen (sabato 17 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pronostici Bundesliga 17 gennaio 2026 (Lipsia-Bayern +…; RB Lipsia-Bayern Monaco (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostico RB Lipsia - Bayern Monaco con quote del match di bundesliga del 17-01-26; Pronostico RB Lipsia-Bayern Monaco 17 gennaio 2026: analisi e statistiche.

Pronostico Wolfsburg vs 1. FC Heidenheim – 17 Gennaio 2026 - Alla Volkswagen Arena si gioca il 17 Gennaio 2026 alle 15:30 una sfida che promette spunti interessanti per la Bundesliga. news-sports.it