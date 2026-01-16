Pronostici Bundesliga 17 gennaio ore 15 | 30 | un’altra vittoria per blindare il secondo posto
Il 17 gennaio alle ore 15:30 si torna a disputare la Bundesliga, con partite che promettono ancora una volta emozioni e risultati importanti. Dopo il turno infrasettimanale ricco di sorprese, i pronostici indicano possibili conferme e sfide decisive per la classifica. Ecco un'analisi delle principali sfide in programma, con particolare attenzione alle squadre impegnate a consolidare le loro posizioni.
Bundesliga, in Germania si ritorna subito a giocare dopo un turno infrasettimanale che non ha lesinato colpi di scena. Il Borussia Dortmund a caccia del secondo successo di fila. In settimana è arrivata la prima vittoria del Borussia Dortmund del 2026. Netto il 3-0 al Werder Brema, che al Signal Iduna Park non ha avuto praticamente scampo, schiantato grazie ai gol di Schlotterbeck, Sabitzer e Guirassy. I gialloneri in questo modo hanno evitato di perdere ulteriore terreno nei confronti del Bayern Monaco capolista (sempre a +11) che sta facendo il solito campionato a parte. L’obiettivo più realistico, per ora, è blindare il secondo posto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
