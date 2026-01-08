Il campionato tedesco di Bundesliga riprende il 10 gennaio alle 15:30, segnando l'inizio del 2026 con partite fondamentali. Dopo la pausa natalizia, le principali squadre tornano in campo per affrontare un nuovo trimestre di sfide e obiettivi. In questo articolo, analizziamo i pronostici delle partite di sabato, offrendo uno sguardo obiettivo sulle possibilità di ciascuna squadra di iniziare il nuovo anno con il piede giusto.

Bundesliga, il massimo campionato tedesco ritorna dopo la sosta natalizia con il consueto appuntamento del sabato. Tante le squadre che hanno bisogno di muovere la classifica. La palla torna a rotolare in Bundesliga dopo la lunga sosta natalizia. Dietro all’inarrivabile Bayern Monaco, che ha già nove lunghezze di vantaggio sulla seconda, è bagarre per gli altri tre posti che garantiscono un pass per la prossima Champions League. Prima di Natale il Lipsia si era visto scavalcare sia dal Borussia Dortmund che dal Bayer Leverkusen, scivolando in quarta posizione. Due brutte sconfitte per i Roten Bullen nelle ultime due gare del 2025: la prima in casa dell’Union Berlino e la seconda nello scontro diretto con il Leverkusen, che ha banchettato 3-1 alla Red Bull Arena prima della pausa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 10 gennaio ore 15:30: queste squadre iniziano il 2026 con il piede giusto

Leggi anche: Pronostici Bundesliga 18 ottobre ore 15:30: rendimento casalingo disastroso

Leggi anche: Pronostici Bundesliga 1 novembre ore 15:30: in casa sono un rullo compressore

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pronostico Leverkusen-Stoccarda 10 Gennaio 2026: 16ª Giornata di Bundesliga; Pronostici Bundesliga 10 gennaio ore 15:30: queste squadre iniziano il 2026 con il piede giusto; Pronostici Bundesliga 10 gennaio 2026; Giornata numero 16, l'Union spinge la quota della schedina Bundesliga.

Pronostici, la Schedina del venerdì: quarti di Coppa d'Africa, Bundesliga e Liga, quota di giornata a 10 - Appuntamento con la schedina dedicata ai match internazionali di venerdì 9 gennaio. assopoker.com