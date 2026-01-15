Hoffenheim-Leverkusen sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Analisi della partita Hoffenheim-Leverkusen, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30. Dopo il rinvio per maltempo della gara di Amburgo, il Leverkusen di Hjulmand affronta un’Hoffenheim in crescita. In questo articolo troverai formazioni, quote e pronostici aggiornati, per un confronto equilibrato tra due squadre alla ricerca di punti importanti nel campionato tedesco.
Reduce dal rinvio per maltempo della gara di Amburgo il Leverkusen di Hjulmand è impegnato quest’oggi sul campo del sempre più sorprendente Hoffenheim. La squadra di Ilzer ha rifilato 5 sberle al Borussia Monchengladbach, trovando la quinta vittoria interna in 8 gare. Una squadra letteralmente trasformata e che ora sogna in grande, lottando pari a pari per un ritorno in Champions a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Pronostico 1899 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen – 17 Gennaio 2026 - La Bundesliga propone un interessante confronto tra 1899 Hoffenheim e Bayer Leverkusen il 17 Gennaio 2026, con calcio d’inizio alle 15:30 al PreZero Arena. news-sports.it
Bundesliga, turno infrasettimanale: si chiude l’andata. Stoccarda–Eintracht apre il programma: 29 pt per i padroni di casa, lanciati dal 4-1 di Leverkusen, ma in calo alla MHPArena dopo 5 vittorie consecutive (0-5 Bayern, 0-0 Hoffenheim). Francoforte a - facebook.com facebook
