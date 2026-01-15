Hoffenheim-Leverkusen sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Analisi della partita Hoffenheim-Leverkusen, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30. Dopo il rinvio per maltempo della gara di Amburgo, il Leverkusen di Hjulmand affronta un’Hoffenheim in crescita. In questo articolo troverai formazioni, quote e pronostici aggiornati, per un confronto equilibrato tra due squadre alla ricerca di punti importanti nel campionato tedesco.

Reduce dal rinvio per maltempo della gara di Amburgo il Leverkusen di Hjulmand è impegnato quest’oggi sul campo del sempre più sorprendente Hoffenheim. La squadra di Ilzer ha rifilato 5 sberle al Borussia Monchengladbach, trovando la quinta vittoria interna in 8 gare. Una squadra letteralmente trasformata e che ora sogna in grande, lottando pari a pari per un ritorno in Champions a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Bundesliga: 17^ giornata, i risultati di ieri (vincono le squadre di casa), il programma completo; Bundesliga. Stoccarda- Eintracht Francoforte apre la 17^ giornata, il programma completo; Bundesliga. Stasera Ausbrug-Union Berlino chiuderà la 17^ giornata di andata, la situazione aggiornata

