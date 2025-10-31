Il turno infrasettimanale non ha consegnato punti allo Young Santarcangelo che ha lasciato tutto sul campo del Russi (1-0). A decidere il match è stata la rete segnata da Saporetti passata la mezz’ora del primo tempo. Un gol al quale i gialloblù non sono stati capaci di replicare e che complica la situazione in classifica della squadra clementina. Un punto lo ha messo invece in tasca il Pietracuta in casa del Cava Ronco (2-2). Un punto amaro per la squadra di Cevoli che, avanti con i gol realizzati da Nunze e Osayande, è stata raggiunta dal Cava Ronco grazie alla doppietta messa a segno da Garavini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Promozione. Lo Young lascia tutto al Russi. Il Misano rialza la testa in casa