Eccellenza e Promozione Lo Young lascia tutto al Russi Il Misano rialza la testa in casa
Il turno infrasettimanale non ha consegnato punti allo Young Santarcangelo che ha lasciato tutto sul campo del Russi (1-0). A decidere il match è stata la rete segnata da Saporetti passata la mezz’ora del primo tempo. Un gol al quale i gialloblù non sono stati capaci di replicare e che complica la situazione in classifica della squadra clementina. Un punto lo ha messo invece in tasca il Pietracuta in casa del Cava Ronco (2-2). Un punto amaro per la squadra di Cevoli che, avanti con i gol realizzati da Nunze e Osayande, è stata raggiunta dal Cava Ronco grazie alla doppietta messa a segno da Garavini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
