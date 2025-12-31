Promozione Simoncelli 36 anni e non sentirli | Il mio futuro è con i giovani

Daniele Simoncelli, 36 anni, conferma la sua passione per le corse e la volontà di proseguire nel mondo dello sport. Con un’esperienza consolidata, il pilota italiano guarda al futuro con attenzione, mantenendo un forte legame con le giovani generazioni. La sua determinazione dimostra che l’età è solo un numero e che l’impegno può aprire nuove strade, anche oltre la competizione.

Trentasei anni appena compiuti e la voglia di continuare a correre. Ma Daniele Simoncelli, classe 1989, ha già messo ampiamente le basi anche per il futuro. Con il Misano la domenica va in campo e durante la settimana allena i ragazzi del vivaio. Pensando al futuro, dicevamo. "Conto di rimanere nell’ambiente del calcio – dice il giocatore cattolichino ex Rimini, tra le altre – ho il patentino Uefa B e mi piacerebbe seguire come formatore l’attività giovanile. Sto studiando per questo obiettivo. Alla Correggese allenavo gli Allievi. Per sette, otto anni ho lavorato al fianco di Adrian Ricchiuti e di Francesco Scotti nel loro camp estivo, quest’anno seguo al Misano il gruppo dei 2014 dell’attività di base assieme ai compagni di squadra Pecci e Kolpakov". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

