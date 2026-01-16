Processo Hydra. Al Comune 12.500 euro.

Il Comune di Legnano ha ottenuto una provvisionale di 12.500 euro nel processo Hydra, che vede coinvolta anche Città Metropolitana. Il giudice ha riconosciuto 10.000 euro per danno morale e 2.500 euro per le spese di costituzione di parte civile, in risposta alle infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio, nel procedimento avviato lo scorso giugno.

Il giudice ha riconosciuto in via provvisionale 10mila euro per danno morale e 2.500 euro per le spese di costituzione di parte civile al Comune di Legnano, che nel giugno scorso, insieme a Città Metropolitana, era entrato nel procedimento penale Hydra contro le infiltrazioni della criminalità organizzata sul territorio. L’inchiesta, promossa dalla Procura di Milano, si è conclusa pochi giorni fa con numerose condanne e il sindaco Lorenzo Radice (nella foto) ha commentato la decisione sottolineando che il riconoscimento dei danni morali riguarda tutte le istituzioni costituitesi parte civile: "Il giudice ha accolto la tesi del nostro legale: la presenza di affiliati alla criminalità organizzata condiziona le dinamiche locali, soprattutto economiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Processo Hydra, arrivata la sentenza per 62 imputati: 500 anni di carcere

Processo “Hydra”, cosa dice la (storica) sentenza che riconosce l'esistenza delle tre mafie in Lombardia - Con 62 condanne e confische per quasi mezzo miliardo di euro il giudice di Milano ha confermato la tesi della magistratura nell’inchiesta Hydra: 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra hanno creato ... famigliacristiana.it