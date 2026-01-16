prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo oggi rappresenta un dato importante per monitorare i costi energetici. Aggiornato quotidianamente, questo valore fornisce informazioni precise sulla materia prima, aiutando consumatori e aziende a gestire meglio il proprio bilancio energetico e pianificare eventuali acquisti o interventi di risparmio.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l'importo della prossima bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 16 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato riferito a Ottobre 2025, ultimo valore disponibile). A questa cifra si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.

