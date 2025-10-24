prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese domestiche. Sapere quanto si paga ogni giorno per un metro cubo di metano permette di valutare le offerte, scegliere il fornitore più conveniente e stimare quanto si spenderà nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 24 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0.415120 €Smc (dato relativo a Settembre 2025, ultimo disponibile). A questo valore si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

