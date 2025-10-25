Prezzo gas al metro cubo oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 25 Ottobre 2025 è fissato da ARERA in 0,415120 €Smc (valore di settembre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
