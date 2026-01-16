Prete giornalista di 81 anni molesta il collega di 40 | chiesto il processo

La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per un prete e giornalista spagnolo di 81 anni, accusato di aver commesso atti di violenza sessuale nei confronti di un collega di 40 anni. La vicenda evidenzia un caso di presunte molestie all’interno di un contesto professionale e religioso. Il procedimento giudiziario sarà ora valutato dall’autorità competente, nel rispetto delle procedure legali previste.

#Tg2Post, #13gennaio Ospiti Marco Varvello, giornalista, Daniele Ruvinetti, Fondazione Med-Or, @MariaLatella, giornalista e consigliera Centro Studi Americani, da New York, Marco Valerio Lo Prete, da Mosca, Liana Mistretta Ore 21,00 @RaiDue Conduce - facebook.com facebook

#Tg2Post, #13gennaio Ospiti Marco Varvello, giornalista, Daniele Ruvinetti, Fondazione Med-Or, @MariaLatella, giornalista e consigliera Centro Studi Americani, da New York, Marco Valerio Lo Prete, da Mosca, Liana Mistretta Ore 21,00 @RaiDue Conduce x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.