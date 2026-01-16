Prete giornalista di 81 anni molesta il collega di 40 | chiesto il processo
La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per un prete e giornalista spagnolo di 81 anni, accusato di aver commesso atti di violenza sessuale nei confronti di un collega di 40 anni. La vicenda evidenzia un caso di presunte molestie all’interno di un contesto professionale e religioso. Il procedimento giudiziario sarà ora valutato dall’autorità competente, nel rispetto delle procedure legali previste.
La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il prete giornalista spagnolo di 81 anni accusato di violenza sessuale ai danni di un suo collega di 40 anni. I magistrati contestano all'uomo la fattispecie prevista dal comma 3 in riferimento ai casi ''di minore gravità'. I fatti risalgono. 🔗 Leggi su Today.it
Prete-giornalista molesta un collega di 40 anni più giovane durante i giorni del Conclave, chiesto il processo.
Prete-sacerdote molesta un collega di 40 anni più giovane durante i giorni del Conclave, chiesto il processo - giornalista spagnolo di 81 anni per l'accusa di violenza sessuale ai danni di un suo collega di 40 anni. msn.com
