Prete austriaco rompe il silenzio dopo 40 anni | Violentato da un superiore in Alto Adige Non sono l’unico

Un prete austriaco di Innsbruck rompe il silenzio dopo 40 anni, rivelando di essere stato vittima di abusi da parte di un superiore nell’Ordine Teutonico a Lana, in Alto Adige. La sua testimonianza apre un nuovo capitolo sulle vicende di abuso all’interno della Chiesa, evidenziando come questi episodi siano più diffusi di quanto si possa immaginare.

