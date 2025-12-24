Giornalista sportivo a processo per stalking verso una collega | la perseguitava dalle Olimpiadi di Parigi

"Ti ammazzo, ti strozzo", così avrebbe scritto a una collega il giornalista rinviato a giudizio. Il controllo anche tramite i social di una federazione sportiva. Il cambiamento, secondo la denuncia, sarebbe avvenuto durante le Olimpiadi di Parigi 2024, quando il direttore le avrebbe proposto di seguirle come inviata.

Stalking, Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni all’ex compagna. La difesa: "Processo pieno di menzogne" - Secondo l’accusa, il giornalista televisivo avrebbe messo in atto comportamenti ripetuti di minaccia e molestia, arrivando ad aggredire fisicamente ... affaritaliani.it

Nuova condanna per Enrico Varriale: 7 mesi per lesioni e minacce alla ex. “Menzogne, ricorreremo in appello” - È la seconda sentenza per il giornalista sportivo: in estate era stato condannato a 10 mesi (pena sospesa) dopo la denuncia di un’altra donna. msn.com

Enrico Varriale, ex giornalista sportivo della Rai, è stato condannato a sette mesi di reclusione con pena sospesa e al pagamento di una provvisionale di duemila euro alla vittima per il reato di minacce e lesioni. LEGGI DI PIÙ SU LEDICOLA.IT #Varriale #Mina - facebook.com facebook

