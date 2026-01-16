Premio nazionale ' Maria Teresa Di Lascia' a Rocchetta Sant' Antonio | i nomi dei sei finalisti

Il 15 gennaio sono stati comunicati i nomi dei sei finalisti della quindicesima edizione del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia, che si svolgerà a Rocchetta Sant’Antonio. La selezione dei candidati rappresenta un momento importante nel panorama culturale italiano, evidenziando l’impegno e la creatività degli autori in palio. La cerimonia di consegna del premio si terrà prossimamente, valorizzando il patrimonio letterario e sociale del territorio.

Sono stati annunciati giovedì 15 gennaio i sei finalisti che si contenderanno la vittoria della quindicesima edizione del 'Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia'.Per la Narrativa, Silvia Montemurro con 'La piccinina' (Edizioni EO); Saif ur Rehman Raja con 'Hijra' (Fandango Libri); e Stefania. Nella sezione Saggistica, i finalisti sono Fabio Stassi, Ledo Prato e Vincenzo Santoro.

