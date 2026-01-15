Foggia | premio Maria Teresa Di Lascia oggi i finalisti Quindicesima edizione

Il 15 febbraio presso l’Università di Foggia si terrà la conferenza stampa per annunciare i sei finalisti della quindicesima edizione del Premio “Maria Teresa Di Lascia”. Durante l’evento saranno svelati i nomi dei tre autori in gara nella sezione narrativa e dei tre nella sezione saggistica, in un momento di particolare rilevanza culturale per la città e il panorama letterario italiano.

Di seguito un comunicato diffuso da Comunika Attiva: Saranno resi noti giovedì 15 febbraio, durante la conferenza stampa che prenderà il via alle ore 11 nell'Aula 3 al primo piano del Dipartimento Studi Umanistici dell'Università di Foggia, in via Arpi 176, i nomi dei sei finalisti (tre per la sezione "Narrativa" e altrettanti per la sezione "Saggistica") del "Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia". All'incontro con i giornalisti interverranno Pompeo Circiello, sindaco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio; Lucia Castelli, sociologa, ideatrice e curatrice del Premio; Sebastiano Valerio, professore di Letteratura dell'Università di Foggia; Lea Durante, professoressa di Letteratura Italiana e Letteratura critica di genere dell'Università di Bari; Laura Marchetti, professoressa di Antropologia culturale e Pedagogia speciale dell'Università di Reggio Calabria.

Premio Maria Teresa Di Lascia, a Foggia l’annuncio dei finalisti - Giovedì 15 gennaio, ore 11, conferenza stampa al Dipartimento Studi Umanistici di via Arpi 176 I 6 finalisti sono stati selezionati attraverso la valutazione di ben 25 opere arrivate da tutta Italia L ... manfredonianews.it

FOGGIA DI LASCIA Foggia, svelati i finalisti del ‘Premio Maria Teresa Di Lascia’ - Quest’anno, alla 15esima edizione, il premio ha ricevuto 25 opere da tutta Italia, edite negli ultimi due anni dalle principali case editrici ... statoquotidiano.it

Premio Maria Teresa Di Lascia, a Foggia l’annuncio dei finalisti l'articolo nel primo commento facebook

Premio Maria Teresa Di Lascia, a #Foggia l’annuncio dei finalisti per le sezioni “Narrativa” e “Saggistica” x.com

