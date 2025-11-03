A Rocchetta Sant’Antonio nasce un centro per l’integrazione dei migranti

Foggiatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolgerà mercoledì 5 novembre, a partire dalle 10.30, a Rocchetta SantAntonio, l’inaugurazione del 'Centro polifunzionale per l’erogazione di servizi di integrazione sociale e lavorativa”, in via Giuseppe Di Vittorio. Il Centro nasce per offrire uno spazio di dialogo, incontro, relazione con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

