A Rocchetta Sant’Antonio nasce un centro per l’integrazione dei migranti
Si svolgerà mercoledì 5 novembre, a partire dalle 10.30, a Rocchetta Sant’Antonio, l’inaugurazione del 'Centro polifunzionale per l’erogazione di servizi di integrazione sociale e lavorativa”, in via Giuseppe Di Vittorio. Il Centro nasce per offrire uno spazio di dialogo, incontro, relazione con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
