Preghiera del mattino del 12 Dicembre 2025 | Donami lo Spirito Santo

Il Venerdì, dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, ci invita a iniziare la giornata con una preghiera semplice e significativa. La preghiera del mattino del 12 dicembre 2025 ci chiede di invocare lo Spirito Santo, affidando a Dio le nostre intenzioni e chiedendo guida e protezione per la giornata che ci attende.
Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta.
