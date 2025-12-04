Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 170 persone identificate

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Nell'ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio definiti in seno alle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblic a, nelle ultime due settimane, si sono svolte varie operazioni nel territorio del comune di Arezzo, nel comune di Sansepolcro e nel territorio del Valdarno, segnatamente nei comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno. I servizi straordinari ad "alto impatto" effettuati sono stati coordinati dalla Questura e dal Commissariato di P.S. di Montevarchi, con il concorso dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali.

