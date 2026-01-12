Torre Spaccata la scuola ricomincia con un nuovo playground
A Torre Spaccata, la ripresa delle attività scolastiche si arricchisce di un nuovo spazio per gli studenti dell’istituto comprensivo Antonio Montinaro. In via Macro è stato inaugurato un nuovo playground, un campo da basket che mira a promuovere momenti di aggregazione e attività sportiva tra i ragazzi, contribuendo a rendere l’ambiente scolastico ancora più accogliente e stimolante.
Gli alunni dell’istituto comprensivo Antonio Montinaro, in via Macro, hanno a disposizione un nuovo campo da basket. Un apposito stanziamento inserito nel bilancio capitolino ha permesso di riqualificare tutto lo spazio esterno della scuola di Torre Spaccata. “Il giardino fino a qualche settimana. 🔗 Leggi su Romatoday.it
