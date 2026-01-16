Portoverde protagonista nel nuovo film di Carolina Cavalli a Misano anche l' attrice Benedetta Porcaroli

Portoverde è protagonista nel nuovo film di Carolina Cavalli, con l’attrice Benedetta Porcaroli a Misano. Venerdì 16 gennaio, il sindaco Fabrizio Piccioni e l’assessore Marco Dominici hanno incontrato l’attrice e la regista, che si trovano in Romagna per promuovere il film “Il rapimento di Arabella”. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e valorizzazione del territorio attraverso l’arte cinematografica.

