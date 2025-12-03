Il rapimento di Arabella | la recensione del film di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli

Comingsoon.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentato nella sezione orizzonti di Venezia, proprio come l'opera prima Amanda, Il rapimento di Arabella segna la conferma di uno stile particolare fra il caustico e il malinconico esistenziale della regista Carolina Cavalli. La recensione di Mauro Donzelli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

