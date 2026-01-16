Portate i vostri animali a benedire

Domani si celebra la festa di Sant’Antonio Abate, con la tradizionale benedizione degli animali. Domenica alle 10, tutti sono invitati in piazza XX Settembre per partecipare a questa cerimonia religiosa, un momento di rispetto e cura per gli animali e le loro famiglie. È un'occasione per condividere un gesto di attenzione e gratitudine verso i nostri amici a quattro zampe.

Domani si celebra la festa di Sant’Antonio Abate, domenica tutti in piazza XX Settembre, alle 10, per la ‘ benedizione degli animali ’. "Sono invitati tutti i cittadini, i bambini e in particolare i proprietari di animali – spiega l’assessore all’Ecologia urbana Loredana Maria Laura Maghernino –. Speriamo di vedere, come ogni anno, cani, gatti, uccellini, conigli e, naturalmente, i cavalli che da sempre sono il simbolo di questa giornata. Se qualcuno porterà in piazza altre specie di animali sarà il benvenuto, le porte sono aperte anche per chi non ha amici a quattro zampe". L’organizzazione dell’evento è a cura dell’associazione Giacche Verdi, che con i suoi volontari a cavallo si ritroverà già alle 9 all’ex Foro boario, per poi partire alle 10 alla volta del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Portate i vostri animali a benedire" Leggi anche: Allarme bocconi avvelenati: "Prestate attenzione a tutela dei vostri amici animali" Leggi anche: Un predatore a Campo dei Fiori. Avvistato un lupo tra i boschi: "Attenti ai vostri animali domestici" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Portate i vostri animali a benedire. The Apocalypse That Never Came: Life in the Year 1000 (Sleep Documentary) Non portate i vostri figli e nipoti allo zoo, fate loro vivere la natura, fate loro sporcare le mani e le scarpe di terra e di fango, si di fango. Non abbiate paura del sole, del freddo, del vento. Credetemi, e lo dico anche da medico, non esiste migliore palestra di vita c facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.