Allarme bocconi avvelenati | Prestate attenzione a tutela dei vostri amici animali

Leccotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo allarme riguarda i bocconi avvelenati nel territorio dell'Alto Lago, in particolare a Colico. La polizia locale invita i proprietari di animali a prestare massima attenzione, segnalando la possibile presenza di esche pericolose. La prevenzione è fondamentale per garantire la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe e prevenire incidenti gravi.

"Attenzione: possibile presenza di esche o bocconi avvelenati”. L'allarme arriva dalla zona dell'alto lago, in particolare a Colico dove la polizia locale ha lanciato un appello per prestare la massima attenzione a tutela degli amici a quattro zampe.L'area a rischio: bonifica già in corso"Si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

