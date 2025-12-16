Un predatore a Campo dei Fiori Avvistato un lupo tra i boschi | Attenti ai vostri animali domestici

Un lupo è stato avvistato nei boschi di Campo dei Fiori, segnando il suo ritorno nella zona. La presenza dell'animale, documentata anche lungo le strade di Barasso, rappresenta un evento di grande rilievo naturalistico e simbolico, richiamando l’attenzione sulla convivenza tra habitat selvatici e attività umane.

Il lupo è tornato a farsi vedere nei boschi del Campo dei Fiori e la sua presenza, documentata nella serata di domenica anche lungo le strade di Barasso, segna un evento di forte valore simbolico e naturalistico. Un ritorno che racconta molto dello stato dell’ ambiente, della fauna selvatica e di un equilibrio che lentamente si ricompone, pur richiedendo attenzione e consapevolezza. L’avvistamento è avvenuto in via Cassini, dove l’animale è stato ripreso in un breve video che in poche ore ha fatto il giro dei social, suscitando sorpresa e curiosità. Immediata la segnalazione alle autorità competenti: Ats Insubria è stata avvisata e il sindaco di Barasso, Lorenzo Di Renzo Scolari, ha informato la cittadinanza con un messaggio chiaro e responsabile, invitando alla prudenza, in particolare per chi possiede animali domestici. Ilgiorno.it

Italian wolf takes a close look at the trail camera - Lupo da vicino

