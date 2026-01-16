portano lo smartphone a riparare e trovano le loro foto intime su telegram

Una giovane donna ha portato il suo smartphone in riparazione, scoprendo successivamente che alcune sue foto intime erano state condivise su Telegram. La Polizia Postale ha arrestato un 27enne sospettato di aver rubato e diffuso immagini private di diverse clienti. L’episodio evidenzia i rischi legati alla tutela della privacy e alla sicurezza dei dati personali durante interventi tecnici.

La Polizia Postale ha arrestato un giovane di 27 anni accusato di essersi impossessato degli scatti intimi di alcune clienti e averli diffusi in un gruppo Telegram; le vittime si erano rivolte a lui per riparare il proprio smartphone, scoprendo poi in un secondo momento che alcune loro foto erano state diffuse sul web. A quanto pare sono decine le donne e le ragazze che hanno subito tutto questo. Il caso è avvenuto a Rovigo. Le vittime si rivolgevano al negozio dove operava il 27enne per farsi riparare il cellulare, o il computer. Secondo quanto emerso dalle indagini delle forze dell'ordine, il giovane approfittava del suo lavoro al centro riparazioni per prelevare foto e video intimi dai dispositivi che le clienti gli affidavano per assistenza tecnica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

