Giocano d' azzardo 4 ragazzi su 5 e lo smartphone è la loro sala da gioco tascabile l' allarme Caritas a Messina

Il quanto emerso dal XIV Report Povertà e Risorse 2024-2025 della Caritas di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, presentato ieri nel pomeriggio al Rettorato, non è quello di una semplice “devianza giovanile”, ma di un ecosistema fragile in cui azzardo, droghe, microcriminalità e prostituzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

