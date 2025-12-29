Padova Cultura su WhatsApp e Telegram | gli eventi e le notizie direttamente sullo smartphone

Padova Cultura porta le informazioni sugli eventi e le notizie culturali direttamente sullo smartphone, grazie ai nuovi canali su WhatsApp e Telegram. Un modo semplice e immediato per rimanere aggiornati sulla vita culturale della città, accessibile a tutti e facile da consultare. Questa iniziativa mira a favorire la partecipazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di Padova, rendendo le informazioni più vicine e facilmente fruibili.

La cultura a Padova diventa sempre più "smart" e accessibile. L'amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente il lancio dei nuovi canali di Padova Cultura sulle piattaforme di messaggistica istantanea WhatsApp e Telegram. L'obiettivo è quello di offrire uno strumento professionale e.

