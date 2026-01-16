Porta a Terra ecco Gravity il circo più spericolato del mondo | appuntamento dal 16 al 25 gennaio

Da livornotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 16 al 25 gennaio, torna Gravity, il circo Equilibrium – Extreme Live Experience, presso l’area spettacoli di via. La manifestazione propone uno spettacolo con piloti di moto freestyle, acrobati, equilibristi e illusionisti, offrendo un’esperienza di intrattenimento che combina abilità e spettacolo dal vivo. Un’occasione per assistere a performance uniche nel loro genere, in un contesto sobrio e di qualità.

Piloti di moto freestyle che sfidano la gravità, equilibristi, acrobati e illusionisti: sono solo alcune delle attrazioni che si alterneranno per gli spettacoli della compagnia Gravity, che presenta il circo Equilibrium – Extreme Live Experience dal 16 al 25 gennaio nell’area spettacoli di via. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Gravity, il circo piu' spericolato del mondo a Parma

Leggi anche: Il principale appuntamento italiano con il cinema dell'Europa centro orientale si svolgerà dal 16 al 24 gennaio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.