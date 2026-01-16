Porta a Terra ecco Gravity il circo più spericolato del mondo | appuntamento dal 16 al 25 gennaio

Dal 16 al 25 gennaio, torna Gravity, il circo Equilibrium – Extreme Live Experience, presso l’area spettacoli di via. La manifestazione propone uno spettacolo con piloti di moto freestyle, acrobati, equilibristi e illusionisti, offrendo un’esperienza di intrattenimento che combina abilità e spettacolo dal vivo. Un’occasione per assistere a performance uniche nel loro genere, in un contesto sobrio e di qualità.

