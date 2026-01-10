Il principale appuntamento italiano con il cinema dell' Europa centro orientale si svolgerà dal 16 al 24 gennaio

Dal 16 al 24 gennaio, l'Italia ospiterà l'importante evento dedicato al cinema dell'Europa centro-orientale. La rassegna si apre con la proiezione di Franz, il film di Agnieszka Holland sul personaggio di Kafka, e prosegue il 20 con La scomparsa di Josef Mengele di Kirill Serebrennikov, che terrà anche una masterclass. Un’occasione per approfondire le produzioni cinematografiche di questa regione, con attenzione alle nuove tendenze e ai temi principali.

Doppia apertura, il 16 gennaio con Franz, il Kafka di Agnieszka Holland, e il 20, con La scomparsa di Josef Mengele di Kirill Serebrennikov (che terrà anche una masterclass). La chiusura è a cura di Ildikó Enyedi con Silent Friend, il film più bello visto all'ultima Mostra di Venezia (e ignorato dalla giuria!). In mezzo, quel laboratorio permanente sull'Europa orientale che è il Trieste Film Festival propone, tra gli eventi speciali, Two Prosecutors di Sergei Loznitsa, Lag?na di Šar?nas Bartas, Mirrors No.

