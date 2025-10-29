Gravity il circo piu' spericolato del mondo a Parma
Piloti che volano con moto freestyle, equilibristi, acrobati ed illusionisti, sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno sotto il grande tendone colorato. E' davvero uno spettacolo sui generis quello proposto dalla compagnia di "GRAVITY Circus", non casualmente intitolato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
..... La Direzione del circo Gravity ha annunciato la prima tappa del complesso dove sarà presentato Equilibrium, lo spettacolo 2025/26. Il complesso diretto da $LarryRossante dal 14/11/25 sarà a ..... $circo $gravitycir - X Vai su X
