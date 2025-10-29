Gravity il circo piu' spericolato del mondo a Parma

Parmatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piloti che volano con moto freestyle, equilibristi, acrobati ed illusionisti, sono solo alcune delle attrazioni spericolate che si susseguiranno sotto il grande tendone colorato. E' davvero uno spettacolo sui generis quello proposto dalla compagnia di "GRAVITY Circus", non casualmente intitolato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

