Ponte sulla Darsena di Pagliari Parte l’iter per la ricostruzione Serviranno due anni di lavori
Il ponte su viale San Bartolomeo, all’altezza della Darsena Pagliari, crollato il 12 maggio 2021, sarà interamente ricostruito a spese dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. L’ente di via del Molo ha dato il via all’iter per la progettazione della struttura affidando uno studio trasportistico a una società specializzata che avrà il compito di analizzare il contesto urbanistico e pianificatorio della zona, svolgere attività “sul campo” consistenti nel rilievo e nel monitoraggio del traffico ed eseguire una verifica puntuale sul funzionamento dei nodi stradali interessati. Nel merito lo studio, indispensabile in questa fase per giungere alla progettazione e realizzazione del ponte, dovrà tenere in debita considerazione gli assetti attuali e futuri previsti dalla vigente pianificazione su scala urbana della zona di Pagliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
