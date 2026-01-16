Ponte chiuso e ristoranti resi invisibili dai cantieri spunta la segnaletica che indica i locali aperti

Il Comune di Riccione ha installato nuova segnaletica nella zona Marano, per indicare i ristoranti aperti nonostante i cantieri e i ponti chiusi. L’intervento, completato nella mattinata di venerdì 16 gennaio, mira a facilitare la visita dei residenti e dei visitatori, rendendo più semplice individuare le attività ancora operative in un’area interessata dai lavori di ristrutturazione.

Nella mattinata di venerdì (16 gennaio) il settore Viabilità del Comune di Riccione ha completato, come programmato, le operazioni di affissione della nuova segnaletica dedicata alle attività aperte nella zona Marano. L’intervento è stato predisposto per fornire indicazioni chiare sui ristoranti regolarmente aperti nonostante la chiusura al traffico del ponte di viale D’Annunzio, necessaria per l’esecuzione dei lavori di rifacimento dell'infrastruttura. Nello specifico, sono stati installati due cartelli di grandi dimensioni presso la rotatoria situata tra viale Verdi e viale D’Annunzio, in direzione del ponte, con l’obiettivo di intercettare il flusso veicolare e orientarlo correttamente verso i locali della zona. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

