Lang e Neres prigionieri non della panchina ma di un’idea di non-gioco che li ha resi invisibili

Ilnapolista.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono serate in cui il calcio ti offre la partita, e altre in cui ti vende la partita. Questa, al cospetto dell’Eintracht, è appartenuta alla seconda categoria. Non un calcio di protesta, ma un calcio che protesta, contro la propria natura. O forse contro un’idea di calcio che vorrebbe la qualità sopra la fatica, il lampo sopra l’ingranaggio. Ma il Napoli è andato in campo a dimostrare che anche una statuina di gesso, se messa al riparo dal vento, può fare la sua figura. Si sfalda, certo, si scheggia, ma non si rompe. E il paradosso è tutto qui, che la statuina si regge in piedi non per il genio, che pure avrebbe, ma per la paura di cadere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lang e Neres prigionieri non della panchina ma di un'idea di non-gioco che li ha resi invisibili

