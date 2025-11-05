Lang e Neres prigionieri non della panchina ma di un’idea di non-gioco che li ha resi invisibili

Ci sono serate in cui il calcio ti offre la partita, e altre in cui ti vende la partita. Questa, al cospetto dell’Eintracht, è appartenuta alla seconda categoria. Non un calcio di protesta, ma un calcio che protesta, contro la propria natura. O forse contro un’idea di calcio che vorrebbe la qualità sopra la fatica, il lampo sopra l’ingranaggio. Ma il Napoli è andato in campo a dimostrare che anche una statuina di gesso, se messa al riparo dal vento, può fare la sua figura. Si sfalda, certo, si scheggia, ma non si rompe. E il paradosso è tutto qui, che la statuina si regge in piedi non per il genio, che pure avrebbe, ma per la paura di cadere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lang e Neres prigionieri, non della panchina, ma di un’idea di non-gioco che li ha resi invisibili

Conte sceglie Elmas Questo l'11 titolare che scenderà in campo contro l'Eintracht: torna Lobotka, mentre è Gutierrez a sostituire Spinazzola sulla sinistra ? Solo panchina per Neres e Lang #NapoliEintracht #ChampionsLeague #SSCNapoli - facebook.com Vai su Facebook

73' - Sostituzione per noi: Neres Lang #NapoliComo 0-0 - X Vai su X

Lecce-Napoli, infortunio per Lang: entra Neres al suo posto. Conte: «Non è rottura, ha avuto un indurimento» - L'esterno azzurro, dopo un intervento difensivo, ha probabilmente accusato un problema alla coscia, che lo ha costretto ad abbandonare il ... Riporta msn.com

Infortunio Lang, cosa è successo al giocatore olandese. Entra Neres - A inizio secondo tempo della gara contro il Lecce si è fatto male Noa Lang, il giocatore olandese è ... Secondo msn.com