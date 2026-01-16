Salta il ponte ristoranti oscurati | Siamo invisibili per la clientela

Da ilrestodelcarlino.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il ponte dei sospiri sul Marano, i ristoranti lungo viale d’Annunzio sono stati oscurati, lasciando i locali invisibili ai clienti. Questa situazione temporanea ha inciso sulla visibilità e sull'afflusso di clienti, generando preoccupazione tra gli esercenti. La chiusura e l’assenza di segnali visivi rappresentano un’area di attenzione per il settore, che si aspetta interventi per ripristinare la normale operatività e la presenza nel territorio.

Il ponte dei sospiri. Il ponte, destinato a essere abbattuto, è quello del Marano, in viale d’Annunzio. Mentre i sospiri sono quelli dei ristoratori della zona, preoccupati che la clientela rinunci a raggiungerli, perdendosi nella viabilità spostata a monte della linea ferrovia. Il rischio di ritrovarsi con tavoli vuoti è reale, soprattutto per chi intercetta la clientela di passaggio. "C’è preoccupazione - ammette Sergio Pioggia de La Fattoria del mare -. Siamo diverse attività che anche in questo periodo dell’anno rimangono aperte e vorremmo continuare a farlo. Ma per la clientela in arrivo da nord, giungere fino alle nostre attività diventa complicato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

salta il ponte ristoranti oscurati siamo invisibili per la clientela

© Ilrestodelcarlino.it - Salta il ponte, ristoranti oscurati : "Siamo invisibili per la clientela"

Leggi anche: Alessandro Borghese presenta la nuova stagione di 4 Ristoranti: “Partecipare un’opportunità da cogliere perché porta visibilità, clientela e lavoro al ristoratore” – Intervista video

Leggi anche: “Noi caregiver non siamo eroi, ma campioni di solitudine. Il caso di Corleone? Siamo invisibili, lo Stato ci riconosca come lavoratori”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Salta il ponte, ristoranti oscurati : Siamo invisibili per la clientela.

salta ponte ristoranti oscuratiSalta il ponte, ristoranti oscurati : "Siamo invisibili per la clientela" - In arrivo i cartelli per segnalare la presenza delle attività, ma fino a giugno saranno dolori. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.