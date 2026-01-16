Salta il ponte ristoranti oscurati | Siamo invisibili per la clientela
Durante il ponte dei sospiri sul Marano, i ristoranti lungo viale d’Annunzio sono stati oscurati, lasciando i locali invisibili ai clienti. Questa situazione temporanea ha inciso sulla visibilità e sull'afflusso di clienti, generando preoccupazione tra gli esercenti. La chiusura e l’assenza di segnali visivi rappresentano un’area di attenzione per il settore, che si aspetta interventi per ripristinare la normale operatività e la presenza nel territorio.
Il ponte dei sospiri. Il ponte, destinato a essere abbattuto, è quello del Marano, in viale d’Annunzio. Mentre i sospiri sono quelli dei ristoratori della zona, preoccupati che la clientela rinunci a raggiungerli, perdendosi nella viabilità spostata a monte della linea ferrovia. Il rischio di ritrovarsi con tavoli vuoti è reale, soprattutto per chi intercetta la clientela di passaggio. "C’è preoccupazione - ammette Sergio Pioggia de La Fattoria del mare -. Siamo diverse attività che anche in questo periodo dell’anno rimangono aperte e vorremmo continuare a farlo. Ma per la clientela in arrivo da nord, giungere fino alle nostre attività diventa complicato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
