Festa a Brisighella per la Bruna del Cardinale | spente 103 candeline

Venerdì 12 dicembre, a Brisighella, si è celebrato il 103º compleanno di Bruna Nannini, conosciuta come “Bruna del Cardinale”. Nata nel 1922, è una figura molto stimata nella comunità locale e la sua lunga vita è stata festeggiata presso l’ASP di Fognano, con un momento di condivisione e riconoscenza.

Venerdì 12 dicembre presso l'ASP di Fognano si sono celebrati i 103 anni di Bruna Nannini, detta "Bruna del Cardinale", nata a Brisighella il 12 dicembre 1922 e figura molto conosciuta e stimata nella comunità locale. Primogenita di Paolo e Silvia, Bruna è cresciuta in una famiglia di mezzadri