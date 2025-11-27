David Guetta ritorna in Italia nell’estate 2026 per un unico appuntamento

Protagonista di straordinari eventi live in tutti e 5 i continenti, David Guetta porterà a Milano l’unica data prevista in Italia del suo Monolith Tour, dando appuntamento al pubblico a domenica 6 settembre 2026 all ‘Ippodromo Snai San Siro. L’arrivo del dj francese sul palco degli  I-Days Milano Coca Cola  conferma il ruolo dominante della concert series milanese nel circuito dei festival globali accanto alle venue mondiali, dove  Guetta  ha suonato e suonerà nei prossimi mesi da Dubai a Mumbai, da Miami a Las Vegas, senza dimenticare tre date sold out allo Stade de France di Parigi e il grande evento di apertura del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone nel 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

